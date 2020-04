Afstandsonderwijs moeilijker voor anderstalige nieuwkomers DDH

22 april 2020

14u28 5 Begijnendijk Kinderen in de zogenaamde OKAN-klassen - het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers - hebben het in deze coronatijden moeilijker dan andere leerlingen. Dat zegt directeur Leen Van Lommel van het Sint-Jozefsinstituut in Betekom (Arcadia schoolgemeenschap) waar ze al tien jaar zo’n OKAN-klas organiseren voor kinderen tussen 12 en 18 jaar.

“Het gaat hier niet alleen om jongeren van asielzoekers of migranten. Er zitten ook kinderen bij uit nieuw samengestelde gezinnen waarvan mama of papa uit het buitenland komt of om kinderen van buitenlanders die in ons land werken. Op een jaar tijd willen we hen klaarstomen voor het reguliere onderwijs. Ze krijgen dan ook intensieve Nederlandse les. Door de coronacrisis volgen alle leerlingen nu noodgedwongen les van thuis en dat is voor iedereen een nieuwe uitdaging maar al zeker voor de anderstalige nieuwkomers uit de OKAN-klas”, vertelt Van Lommel.

Volgens haar maakt het afstandsonderwijs het voor leerkrachten moeilijker om in te spelen op vragen van leerlingen en om de leerstof op verschillende manieren uit te leggen in functie van ieders niveau. “Ook de non-verbale communicatie is heel belangrijk bij het lesgeven aan anderstaligen, net als het persoonlijk contact met deze toch wel vaak kwetsbare leerlingen. Zij voelen zich vaak nog niet veilig en op hun gemak en daaraan verhelpen vanop afstand is veel moeilijker”, getuigt docente Stien Quix.

Kwetsbare groep

Volgens de directeur moet er dan ook extra aandacht besteed worden aan deze leerlingen en zal er hard gewerkt moeten worden tijdens en na de coronacrisis om iedereen aan boord te houden. De directeur maakt zich nog meer zorgen over de oud OKAN-leerlingen die sinds september les volgen in het reguliere onderwijs. Vervolgcoach Zanna Algoed deelt die bezorgdheid. “We voelen dat de stress toeneemt bij sommige oud OKAN-leerlingen. Zij maken zich zorgen en vragen zich af of ze alle taken zelfstandig gaan kunnen uitvoeren en of ze zullen slagen aan het einde van het jaar. In normale omstandigheden is dat al niet evident maar door de coronacrisis is het allemaal nog moeilijker. Wij proberen hen alvast te begeleiden en op te volgen”.

Volgens de vervolgcoach hebben dergelijke leerlingen het vaak moeilijker om abstractere lesinhouden te verwerken en dat maakt hen kwetsbaarder. “Deze jongeren zitten nog volop in de fase van de taalverwerving en veel zaken zijn voor hen niet evident. Daarnaast ondervindt een groot deel van de oud OKAN-leerlingen nog een aantal bijkomende moeilijkheden. Sommigen gezinnen hebben geen of onvoldoende computers en beschikken over beperkte computervaardigheden. Een aantal leerlingen krijgen thuis weinig ondersteuning of zijn met velen thuis waardoor een rustig plekje vinden niet altijd even evident is. De opdrachten op Smartschool zijn ook niet aangepast aan hun taalniveau”.

Werkplanning

De school in Betekom probeert haar leerlingen tips en ondersteuning te bieden en doet wat ze kan om ook oud-leerlingen te helpen. “We voorzien laptops en bezorgen hen instructiefilmpjes rond computervaardigheden. Bij leerlingen die hun weg vinden op Smartschool trachten we na te gaan of ze alle opgegeven instructies en taken terugvinden en proberen we hen te ondersteunen in het opmaken van hun wekelijkse werkplanning. In de mate van het mogelijke proberen we live-sessies op Smartschool te organiseren om hun op die manier extra oefenkansen in het Nederlands te bieden. Bij andere leerlingen gebeurt de communicatie eerder via sociale media. Gelukkig kunnen we ook nu rekenen op een goede samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten en de (netoverschrijdende) OKAN-netwerken”, besluit directeur Van Lommel.