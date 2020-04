43-jarige bestuurder die fietsster van fietspad maaide, reed onder invloed van drugs Dirk Desmet Kim Aerts

13 april 2020

16u38 48 Begijnendijk De 43-jarige bestuurder die zondagmiddag A.B. (67) uit Begijnendijk doodreed, heeft een positieve speekseltest afgelegd. Uit de bloedproef zal later nog moeten blijken om welke drugs het gaat. De man legde wel een negatieve ademtest af. De vrouw werd zondagmiddag aangereden toen ze met haar man een fietstocht maakte.

De vrouw uit Begijnendijk reed op een fietspad in de Pastoor Pitetlaan in Betekom ter hoogte van de sporthal, waar ze rond 13 uur langs achter werd aangereden. De verkeersdeskundige is formeel en legt de volle verantwoordelijkheid bij de bestuurder van de Peugeot. “De man is van zijn rijvak afgeweken en heeft de fietsster aangereden. De verkeersexpert is daar heel duidelijk in”, zegt parketwoordvoerster Julie Plevoets.

Het rijbewijs van de man werd meteen voor vijftien dagen ingetrokken. Hij zal zich later voor de politierechtbank moeten verantwoorden. Volgens onze bronnen zouden getuigen de auto ook hebben zien zwalpen over de rijweg net voor het drama zich voltrok. Op sociale media staan intussen al heel wat steunbetuigingen, onder andere van Aarschots burgemeester Gwendolyn Rutten: “Dit is een verschrikkelijk ongeval. Ze kwam vaak in Aarschot, altijd vergezeld van haar hond. Ik kende haar persoonlijk niet zo goed, maar ze was altijd heel vriendelijk. De Aarschotse gemeenschap leeft heel sterk mee met haar echtgenoot, familie en vrienden”.

De echtgenoot die het drama voor zijn ogen zag gebeuren en de hond van het koppel, een windhond, worden opgevangen door een vriendin van het slachtoffer.