"Spaarpotje van gemeente is met 5,5 miljoen euro gedaald" Financiële toestand van Begijnendijk is slechter dan nieuwe meerderheid verwacht had

21 juni 2019

21 juni 2019

1,26 miljoen euro. Dat is het zogenaamde operationele verlies dat geleden werd in 2018. De nieuwe meerderheid van Begijnendijk - die bestaat uit de partijen Samen, N-VA, Leef en SAFE - werd tijdens de gemeenteraad van donderdagavond geconfronteerd met een lijk dat uit de kast viel. Bovendien is het spaarpotje, waarover de gemeente beschikte, de voorbije jaren met zo’n 5,5 miljoen euro gedaald.

Door het vertrek van de vorige financieel directeur, eind vorig jaar, heeft het lange tijd geduurd vooraleer de exacte cijfers konden gepubliceerd worden. Onder begeleiding van het consultancybureau Q&A werden alle rekeningen nageplozen en werden een aantal boekingen gecorrigeerd. Na maandenlang werk ligt er nu een jaarrekening voor die technisch helemaal in orde is maar waarmee het nieuwe bestuur allerminst tevreden is.

“We hadden de bui vanuit de oppositie al enkele jaren voelen aankomen maar om het nu op papier te zien staan, is toch erg confronterend”, aldus schepen van Financiën Roger Verduyckt (Samen). “Het gecumuleerd budgettair resultaat - zeg maar het spaarpotje waarover de gemeente beschikt - is op slechts één jaar tijd van 9,2 miljoen euro gezakt tot 3,7 miljoen euro.”

“Bovendien zijn er, door het vorige bestuur, nog heel wat werken overgedragen naar 2019 waardoor er op het einde van het jaar zo goed als niets dreigt over te blijven”, zucht hij. “Op die manier wordt het heel moeilijk om komende legislatuur nog grote investeringen te doen.”

Wat de meerderheid het meeste stoort is het operationele verlies van 1,26 miljoen euro dat geleden werd. “In dit cijfer mogen normaal geen investeringen zitten en voor een normaal werkende gemeente moet dit dus positief blijven”, aldus Verduyckt. “Ook voor 2017 waren deze cijfers al barslecht, maar toen werd dit nog mooi gemaskeerd door een vastgoedverkoop met een opbrengst van maar liefst 2,2 miljoen euro die volledig opgesoupeerd werd, een regelrechte verarming van de gemeente dus.”

“Als ik dan de cijfers van de laatste maanden van 2018 bij elkaar zoek, dan vind ik dat er voor meer dan 200.000 euro uitgegeven is aan feestelijkheden”, gaat hij verder. “Van een goede huisvader zou je verwachten dat hij in tijden van zware investeringen wat minder uitgeeft aan niet-essentiële zaken, maar dit principe werd overduidelijk niet gevolgd.”

Het nieuwe bestuur moet tegen september het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 klaar hebben en zal dat met de tegenvallende resultaten rekening moeten houden. Het opstellen van de meerjarenplanning belooft dus een zware klus te worden.