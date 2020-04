“DeTheaterBende vzw” organiseert online benefietweek DDH

20 april 2020

12u40 0 Begijnendijk “DeTheaterBende vzw” start op vrijdag 1 mei met een online benefietweek om zo geld in het laatje te krijgen nu alle geplande evenementen geannuleerd werden. Op vrijdag 8 mei sluiten ze de week af met een online live-quiz.

Theaterbende vzw is een jonge theatervereniging die bestaat sinds oktober 2019 maar nog niet toekwam aan een eerste toneelopvoering. “We hebben wel een quarantaineprogramma gemaakt op onze sociale kanalen. We vertellen er moppen en elke week is er ook een bekend iemand die een mop of raadsel vertelt. Deze week is dat Nigel Williams. We hopen dat de geplande repetities voor ons eerste echt stuk in augustus kunnen doorgaan”, vertelt bestuurder Robin Meynaerts die nu vooral geld in het laatje probeert te krijgen want door de coronacrisis zijn ook hun eetdagen en sponsortochten afgelast. “De Koning Boudewijnstichting onderzoekt jaarlijks de financiële situatie van verenigingen en daaruit blijkt dat meer dan 75% van die verenigingen minder dan zes maanden zou overleven zonder inkomsten. Dat betekent dat er heel wat verenigingen standaard al krap bij kas zitten. Het mag dus wel duidelijk zijn dat we elke extra euro kunnen gebruiken in deze coronatijden. De opbrengst willen we alvast investeren in onze eerste theatervoorstelling die in november doorgaat”, gaat Robin verder.

Challenges

Precies daarom lanceert de vzw nu een zogenaamde benefietweek op hun sociale kanalen. “Tot vrijdag mogen mensen ons challenges doorsturen. Van vrijdag 1 mei tot en met vrijdag 8 mei kan eenieder geld storten via de Payconiq app en telkens we 10 euro ophalen zullen wij een van de ingestuurde challenges ook echt uitvoeren. Die challenges kunnen echt zowat alles zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan 100 wafels bakken of samen 100.000 stappen zetten”.

De benefietweek sluiten ze vrijdag 8 mei om 20.30 uur af met een “online quiz vanuit ons kot”. Per groep betaal je 5 euro inschrijvingsgeld via het speciaal hiervoor aangemaakt facebookevent.

De vzw neemt tenslotte ook deel aan HETBENEFIETkot, een actie van Trooper en Bancontact-Payconiq waarbij ze op zoek gaan naar de drie creatiefste kot-evenementen. Payconiq verdubbelt dan de winst die de winnende acties opbrachten. “Trooper is een website waarop je als vereniging een pagina kan maken die je dan kan delen met je eigen volgers. Wanneer mensen online iets kopen kunnen ze via een link op Trooper een bepaald bedrag aan ons schenken. Alle beetjes helpen”, besluit Robin.

Wie meer wilt weten kan terecht op de facebookpagina van “DeTheaterBende vzw”.