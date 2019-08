Zwembad provinciedomein drie dagen gesloten voor onderhoud Bart Kerckhoven

05 augustus 2019

15u03 1

Wie de komende dagen een duik wil nemen in het openluchtzwembad op het provinciedomein in Huizingen plant zijn bezoek maar beter goed in want de komende dagen blijft het bad gesloten. De provincie Vlaams-Brabant kondigt aan dat het bad vanaf dinsdag 6 tot en met donderdag 8 augustus gesloten blijft omdat er werken moeten uitgevoerd worden om de waterkwaliteit te verzekeren.