Zot van Beersel helpt Inkendaal financieel bij aanleg van Sensory Trail Bart Kerckhoven

28 december 2019

De vrienden van Zot van Beersel overhandigden een cheque van 1.500 euro aan de mensen van het revalidatieziekenhuis Inkendaal uit Vlezenbeek. Bruno Lerminiaux, Bart Devillé, Erik Wyns, Tim Hemelhof, Chris Van der Speeten, Jimmy Borremans organiseren elk jaar activiteiten om het sociale leven in de gemeente aan te wakkeren. Maar tegelijk willen ze ook goede doelen steunen en dit jaar viel dus de keuze op Inkendaal. Het geld zal er goed besteed worden. “Dit jaar gaat ons revalidatieziekenhuis een Sensory Trail aanleggen”, zegt Hilde Laureyn van Inkendaal. “Dat wordt een project in het park waarbij de revalidanten samen met twee therapiepaarden hun grenzen zullen verleggen met prikkels van buitenaf. Het wordt een parcours van bospaden dat bestaat uit hellingen en bochten en dat op een gevarieerde ondergrond. Die omgeving daagt de revalidanten uit.” Wie trouwens nog eens naar een feestje wil van Zot van Beersel kan op zaterdag 11 januari naar ‘Do You Love The 90’s Party’ in DOC aan de Gemeenveldstraat 3 in Alsemberg. Dit jaar voegen ze er ook de nillies aan toe. Ze maken er een heuse battle van met twee dj’s en twee decennia.