Zeven natuurliefhebbers in de bloemetjes gezet tijdens uitreiking Groene Pluimprijs Bart Kerckhoven

17 oktober 2019

15u44 0

De Beerselse milieuraad en het gemeentebestuur organiseerden een mooie wandeling langs enkele trage wegen in de gemeente naar aanleiding van de Dag van de Trage Weg. Na de wandeling werd iedereen getrakteerd op lekkere soep en een streekbiertje. Aan de wandeling was ook een fotozoektocht met quiz verbonden. Drie winnaars ontvingen een mooie mand met streekproducten en een insectenhotel. Als afsluiter van het evenement vond ook de uitreiking van de Groene Pluim Prijs 2019 plaats. Die stond dit jaar in teken van een bloemrijk grasperk, interessant voor bijen en vlinders. Zeven inwoners werden in de bloemetjes gezet voor de inspanningen die ze in hun tuin leveren.