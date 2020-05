Zennevallei zet rem op bouwprojecten: “Open ruimte laten volbouwen doen we niet meer”

Beersel

De bouwstop in Sint-Pieters-Leeuw is een feit. De gemeenteraad keurde een resolutie goed waarbij geen wegen meer naar bouwgronden kunnen aangelegd worden . Maar ook in Beersel willen ze het aantal bouwprojecten beperken. In Halle is er dan weer sprake van een bouwpauze. Projectontwikkelaars krijgen duidelijk hun zin niet meer als ze willen bouwen in de Zennevallei.