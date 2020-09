Zennevallei overlegt na vervroegd sluitingsuur in Brusselse horeca: “Dertig minuten rijden vanuit centrum om een uur pinten te pakken? Ik zie het niet gebeuren”

Beersel

De burgemeesters van Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos hielden overleg over de strengere coronaregels die vanaf nu in de hoofdstad van kracht zijn . De kans dat Brusselaars plots pinten komen pakken over de grens in de Zennevallei is klein. Het sluitingsuur wordt hier dus niet vervroegd maar de situatie wordt wel opgevolgd. “Na het weekend zullen we de impact beter kunnen inschatten”, zegt burgemeester Hugo Vandaele (Lijst Burgemeester). “En indien nodig kan ik op 24 uur tijd een besluit nemen.”