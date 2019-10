Zelfs Rode Kruis doet mee aan eerste warmathon op Classica Elsemaa Bart Kerckhoven

12 oktober 2019

Er wordt dit weekend opnieuw gecrosst op de Elsemheide tijdens de negende editie van de Classica Elsemaa. Maar niet alleen veldrijders duiken de wei in want voor het eerst werd er ook een warmathon voor het goede doel georganiseerd waarbij iedereen rondjes mocht lopen op het parcours voor het goede doel. De vrijwilligers van het Rode Kruis besloten alvast mee te doen en hielden zelfs hun werkplunje aan. Met een brancard en een gewillig gelegenheidsslachtoffer was het plaatje compleet en konden de hulpverleners een hun rondje beginnen.