Zelfs baby’s vinden hun aanbod in Beerselse bib: boekentrolleys vanaf nu beschikbaar voor kinderdagverblijven Bart Kerckhoven

16 september 2020

Beersel Er bestaan al langer boekentrolleys voor de lagere scholen in Beersel, maar vanaf nu kunnen de Beerselse kinderdagverblijven ook aan de slag met een aanbod op maat van hun kinderen.

Een boekentrolley is een themakoffer gevuld met boekjes voor bepaalde doelgroepen. In de boekentrolleys voor de kinderdagverblijven zitten telkens twaalf boekjes voor baby’s, peuters en kleuters. Het gaat om kartonboekjes met harde kaften die tegen een stootje kunnen. De begeleiders van de kinderdagverblijven kunnen de boekentrolleys reserveren via een online formulier op de website van de bibliotheek in Beersel. Dat kan gratis, inclusief levering en ophaling van de trolley.