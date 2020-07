Zeker twee gewonden bij crash in Lot: parket start onderzoek naar omstandigheden Tom Vierendeels

06 juli 2020

03u26 2 Beersel Zeker twee personen zijn zondagnacht gewond geraakt bij een ongeval in Lot. Een automobilist verloor de controle over de wagen, die vervolgens in de voortuin van een woning terechtkwam. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse.



Het ongeval gebeurde rond middernacht in de Petrus Dewildestraat. Een auto kwam vermoedelijk uit de richting van Huizingen op de Guido Gezellestraat maar verloor in de bocht de controle over het stuur en raakte de betonblokken naast de weg. Hierdoor kwam de stuurloze wagen in de voortuin van een woning terecht.

Zeker twee personen werden naar het ziekenhuis overgebracht. Het parket Halle-Vilvoorde stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Hierdoor bleef het kruispunt en een deel van de straten lange tijd afgesloten voor alle verkeer.

Later meer.