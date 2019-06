Zap Mama, Axelle Red maar ook Raymond Van ’t Groenewoud en The Clement Peerens Explosition komen naar de Meent Bart Kerckhoven

11 juni 2019

15u39 0 Beersel Ook in cultureel centrum de Meent in Alsemberg is de ticketverkoop voor het nieuwe seizoen gestart. Heel wat grote namen houden halt in de cultuurzaal.

Zap Mama, Axelle Red, Raymond Van ’t Groenewoud en The Clement Peerens Explosition zijn wellicht de bekendste namen maar ook lokale artiesten worden geprogrammeerd. Cabaretgroep Komma viert de vijftigste verjaardag in de meent en presentator en artiest Kris Baert treedt opnieuw op ten voordele van de Vriendenkring Zuster Rachel De Baerdemaeker. De Meent werkt ook samen met de collega’s uit Sint-Pieters-Leeuw en Halle voor de voorstelling ‘Swing’ van Circus Ronaldo waarbij artiesten en muzikanten de swingmuziek uit de jaren veertig laten herleven in een circustent aan het Kasteel van Beersel. Net als in de hele regio wordt ook in Beersel aandacht besteed aan Bruegel met ‘De ezels van Bruegel’. De volwassenen en de jeugd van Koninklijk Toneelgezelschap Weredi uit Lot en de Koninklijke Toneelgroep De Alsembloem uit Alsemberg werken samen voor het totaalspektakel met dans, muziek en theater waar in Pieter Bruegel opnieuw tot leven wordt gewekt. Het volledige programma is te vinden op www.demeent.be.