WZC De Ceder haalt opgelucht adem: Geen coronabesmetting binnen rusthuismuren Bart Kerckhoven

05 mei 2020

In het woonzorgcentrum De Ceder in Beersel halen de 59 bewoners en 59 personeelsleden opgelucht adem. Iedereen werd er de voorbije twee weken getest op het coronavirus. De directie kreeg het geruststellende nieuws dat er geen besmetting is vast gesteld. “Vandaag informeerde de directie van WZC De Ceder alle betrokkenen over het resultaat en werden de familieleden op de hoogte gebracht van het goede nieuws. Dit resultaat is een mooie opsteker voor alle medewerkers en bewoners die de afgelopen weken enorme inspanningen hebben geleverd en hun gewoontes hebben moeten aanpassen”, aldus de gemeente Beersel in een mededeling.