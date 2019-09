Woning onbewoonbaar na hevige keukenbrand in Huizingen Tom Vierendeels

23 september 2019

18u20 3 Beersel Een woning in de Koningin Fabiolaan in Huizingen is tijdelijk onbewoonbaar na een hevige keukenbrand. De keuken ging volledig verloren en ook aan de garage is heel wat schade. Het bewonerskoppel had er nog maar pas hun intrek genomen.

De brand ontstond maandagnamiddag kort voor 14 uur in de wijk in Huizingen. Het waren buurtbewoners die de hulpdiensten alarmeerden. Bij aankomst van de eerste ploegen was het vuur al uitslaand. De keuken viel niet meer te redden en er was ook al een overslag naar de garage. De rookpluim was van kilometers ver te zien. Door de hevige rookontwikkeling zit de volledige woonst onder een dikke laag roet waardoor die momenteel onbewoonbaar is.

Het koppel woonde tot voor kort elders in de wijk, maar moest die woning verlaten. Ze waren dus nog maar net in de vervangwoning getrokken. De sociale huisvestingsmaatschappij zal vermoedelijk op zoek gaan naar een nieuw onderkomen voor de bewoners.