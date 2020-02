Wie kroont zich tot petanquekampioen van de vijfenvijftigplussers? Bart Kerckhoven

27 februari 2020

13u03 0 Beersel De negende editie van het petanquetornooi voor vijfenvijftigplussers staat voor de deur. Zaterdag 28 maart gaat die door op de overdekte petanquepleinen in de Goutstouwersstraat 59 in deelgemeente Lot.

Het tornooi wordt zoals de voorbije jaren georganiseerd door de seniorenraad Beersel in samenwerking met Petanqueclub Beersel. Deelnemen is gratis voor de senioren die in Beersel wonen of lid zijn van een Beerselse seniorenvereniging. Het tornooi start om 13 uur en eindigt om 17 uur. De prijsuitreiking is om 16.30 uur. De ploegen bestaan uit drie personen en wie vooraf inschrijft, is zeker van deelname. Er is plaats voor achttien ploegen. Er worden drie ronden afgewerkt. In de eerste en tweede ronde wordt de tegenspeler per loting bepaald, in de derde ronde spelen de winnaars tegen elkaar. Info en inschrijvingen via telefoon op 02/359.07.28 en via mail op senioren@beersel.be.