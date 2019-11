Weredi werkt op de lachspieren dit weekend met nieuwste productie Bendeke Troep Bart Kerckhoven

22 november 2019

Vanavond vrijdag 22 november gaat in de Meent de nieuwe productie van het Koninklijke Toneelgezelschap Weredi in première. Dit keer voeren de leden ‘Bendeke troep’ op van schrijver Paul Vanbossuyt. Weredi voert dit keer een onvervalste komedie op over een afgeschreven gauwdief en zijn gezin die in allerlei vreemde situaties belanden. De vereniging speelt Bendeke Troep vanavond om 20 uur, zaterdag 23 november om 20 uur en op zondagnamiddag vanaf 15 uur. De rollen worden vertolkt door Sonja Bosmans, Karlien Figeys, Lana Boelpaep, Barbara Dewit, Mark Partous, Erwin Vanhomwegen, Joeri Zelck, Glenn Tordeurs, Stanislas Despiegelaere en Kenzo Vandervelde. Info op www.toneelweredi.be en 0476/44.56.94.