Weerdiequiz en weer wint Nietzches Machine Bart Kerckhoven

12 december 2019

14u29 1

Het Koninklijk Toneelgezelschap Weredi uit Lot organiseerde opnieuw een quiz. Weerdiequiz wordt georganiseerd om onder andere een toneelkamp en een eigenzinnig theaterfestival te organiseren. Stanislas Despiegelaere, Niels Tavano, Glenn Tordeurs en Joeri Zelck deden opnieuw hun best om een boeiende quiz samen te stellen. Liefst 37 quizploegen gaven het beste van zichzelf. “Het werd een quiz met een pittig niveau waar zelfs doorwinterde quizzers even bij hebben gezweet”, aldus de organisatie. “De eindwinnaar werd, net als vorig jaar Nietzsches Machine. De tweede en derde plaats waren respectievelijk voor Les Visiteurs en Team Jef. Zij mogen gaan eten bij d’Ou Bank in Dworp, restaurant Alsput in Halle en De Kluis in Buizingen. Maar de andere ploegen gingen niet met lege handen naar huis want zij krijgen enkele lekkere biertjes mee.