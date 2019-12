Warmste Week: Hippo-thalamus organiseert ‘ponytrot’ voor vzw De Max Bart Kerckhoven

23 december 2019

De vzw Hippo-thalamus haalde zondag de pony’s van stal voor een ponytrot in de wijk Het Geer in Dworp. Kinderen konden een natuurwandeling maken met pony’s en er werden drank en hapjes geserveerd terwijl muziekgroep De Skangoeroes voor de perfecte soundtrack zorgde. De Max is een vereniging in volle opstartfase en kan alle hulp gebruiken. “Het is een ouderproject gericht op jongeren met een beperking”, zegt Manou De Maeyer van Hippo-thalamus. “De organisatie wil een thuis creëren voor jongeren waar ze een kwaliteitsvol leven kunnen leiden in een vertrouwde omgeving. Al het geld dat we binnenhaalden zal naar dit project gaan via de Warmste week.”