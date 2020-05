Wachten op mondmaskers: “Haviland levert slechts per 5.000 stuks” Bart Kerckhoven

05 mei 2020

13u20 2

Niet iedereen zal in Beersel meteen een gratis mondmasker van de gemeente krijgen. Beersel sloot zich aan bij een groepsaankoop van de intercommunale Haviland voor de aankoop van veertigduizend herbruikbare en wasbare mondmaskers. “Die zullen vermoedelijk slechts per 5.000 stuks aangeleverd worden”, laat het gemeentebestuur weten in een persbericht. “Onze diensten maken een planning op voor de verdeling ervan, in functie van het aantal geleverde mondmaskers.”

Het gemeentebestuur heeft nog eens 20.000 wegwerpmondmaskers besteld specifiek voor het zorgpersoneel en het onderwijzend personeel. Tenslotte is er een derde bestelling gebeurd bij een lokale leverancier om ook wegwerpmaskers ter beschikking te stellen van het eigen personeel.