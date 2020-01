Vrouw sterft bij woningbrand in Lot: man zwaar verbrand overgebracht naar ziekenhuis Tom Vierendeels

28 januari 2020

13u50 28

Bij een woningbrand in de Dworpsestraat in Lot is deze middag een dode gevallen. De hulpdiensten werden omstreeks 12.45 uur gealarmeerd. Het ging om een uitslaande brand aan de achterzijde van een huis. Een vrouw die in het huis aanwezig was is ter plaatse overleden, een man die ook in het huis woonde is zwaar verbrand overgebracht naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek. De Dworpsestraat is momenteel afgesloten voor het verkeer. De oorzaak is nog onbekend. Het labo van de gerechtelijke politie is wel ter plaatse gevraagd om de plaats te onderzoeken. Ook de recherche van de lokale politie is aanwezig.

LATER MEER