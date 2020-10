Vrouw belt voor 1.200 euro naar astrologielijnen met telefoon van werkgever: “Effectieve celstraf is te streng” Wouter Hertogs

12 oktober 2020

15u36 0 Beersel Een vrouw uit Beersel riskeert 14 maanden cel voor verschillende diefstallen. Ze ging bij verschillende werkgevers en familieleden aan de haal met heel wat spullen. De vrouw had ook hun telefoonlijnen gebruikt om naar dure 0900-nummers te bellen en astrologische voorspellingen te raadplegen.

In oktober 2017 was K.D. werkzaam als toezichthoudster bij een school in Alsemberg. Hierbij zou ze cash geld, vuilniszakken en wc-papier hebben gestolen. Bovendien hadden ze op de school gemerkt dat ze plots een telefoonrekening van maar liefst 1.200 euro hadden. Uit een intern onderzoek bleek dat de vrouw telefoontjes had gepleegd naar een astrologe, tijdens haar werkuren.

Neef ook slachtoffer

Ondertussen woonde K.D. na een breuk met haar zoon in bij haar nicht. Deze kreeg al snel spijt van haar goedheid, want de vrouw wilde schaamteloos vertrekken met 3 gsm’s. Ook deze nicht bleek plots last te hebben van een enorme telefoonrekening, eveneens ten gevolge van telefoontjes naar de astrologielijn. Uiteindelijk zette haar nicht D. aan de deur, maar niet zonder in haar spullen op zoek te gaan naar een verdwenen trouwring. Die bleek niet te vinden, maar de neef vond wel andere juwelen en de drie gsm-toestellen terug die K.D. wel had ontvreemd.

In oktober 2018 liep de vrouw opnieuw tegen de lamp toen aan het licht kwam dat ze bij een gezin waar ze als poetshulp werkte, de spaarpotten van de kinderen en de juwelendoos van de moeder had geplunderd.

Verzet

Begin dit jaar werd ze bij verstek veroordeeld tot 14 maanden cel. Hiertegen tekende ze verzet aan. D. gaf de telefoontjes naar de astrologielijnen en de diefstallen op school en als poetshulp toe, maar beweerde dat ze bij haar neef helemaal niets had gestolen. “Een effectieve celstraf is te streng. Een werkstraf lijkt een redelijkere straf”, aldus haar advocaat. Uitspraak op 16 november.