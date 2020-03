Vrijwilligers zetten 2. 654 bruine kikkers over op de grens van Beersel en Halle Bart Kerckhoven

26 maart 2020

09u37 0 Beersel 2.654 bruine kikkers zijn de voorbije weken veilig overgezet op de grens van de Beerselse deelgemeente Dworp en de Halse deelgemeente Buizingen. Een honderd meter lang scherm in de Haakstraat voorkwam dat de dieren onder de wielen van het verkeer belandden.

“Elke morgen en avond werden de amfibieën overgezet”, vertelt initiatiefneemster Christine Goessens. “Sommigen vrijwilligers bleven aan de poel van het schouwspel genieten. Anderen gaf het een goed gevoel en velen lieten weten dat ze het met plezier deden. We zagen kinderen uit de buurt voorzichtig de kikkers uit de emmers halen en naar de poel brengen. Ook jeugdorganisatie Habbekrats kwam helpen. De jongeren vragen hun ouders nu ook in hun buurt kikkers en padden over te zetten. De eerste stap naar respect voor wat de natuur ons biedt was gezet.”

Behalve de 2.654 bruine kikkers werden ook nog zeventien padden, 23 kleine watersalamanders en zes alpenwatersalamanders overgezet. De Beerselse schepen van Dierenwelzijn Elsie De Greef (N-VA) feliciteert de vrijwilligers. Ze hielp de mensen mee. “Ik heb veel waardering voor deze groep enthousiaste mensen. Helemaal vrijwillig zetten zij de amfibieën over in de Fazantenlaan en de Haakstraat, op de grens van Dworp en Halle. De schermen plaatsen en afbreken, het overzetten van de dieren ’s morgens en ’s avonds, het oplijsten van de dieren,... heel erg bedankt voor dit prachtig werk.”

Wie door de Haakstraat rijdt tussen april en juni let best wel op want al die kikkers moeten ook met hun jongen terug naar hun winterverblijf en steken dan opnieuw de straat over.