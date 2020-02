Vrijwilligers helpen duizenden kikkers door schermen en emmers te plaatsen op de Haakstraat Bart Kerckhoven

03 februari 2020

Vrijwilligers hebben opnieuw schermen en emmers geplaatst in de Haakstraat op de grens van Halle en Dworp. Zo kunnen de duizenden bruine kikkers die de straat oversteken op weg naar hun poel een handje geholpen worden. Door de zachte temperaturen beginnen de amfibieën nu al te trekken van het natuurgebied van de Weikes over de Haakstraat. Daar worden ze dan opgevangen en verder overgezet door vrijwilligers. Christine Goessens lanceerde daarom een oproep en onder andere Beersels schepen van Dierenwelzijn Elsie De Greef (N-VA) kwam met collega-schepen Kristien Vanhaverbeke (N_VA) en enkele partijgenoten een handje helpen. “Ik steun dit initiatief want met zo’n overzetacties redden we het leven van vele amfibieën: kikkers, padden en salamanders”, aldus De Greef. Vorig jaar werden aan de Haakstraat tijdens het seizoen liefst drieduizend bruine kikkers overgezet. “Dit is één van de enige plaatsen in Vlaanderen waar nog zoveel bruine kikkers verblijven”, aldus Christine Goessens. “We moeten ze koesteren.”