Vrijwilligers BosAardBlij planten bomen in eerste voedselbos van Vlaams-Brabant Bart Kerckhoven

08 december 2019

06u50 0 Beersel Vrijwilligers van de vereniging BosAardBlij plantten in Alsemberg het eerste voedselbos in Vlaams-Brabant aan. In het bos worden vooral planten, struiken en bomen geplant die eetbaar zijn.

Bessen, bramen, de honingbes, appelen, peren, mispels kweeperen en moerbei: het zijn maar een paar van de vruchten die in het nieuwe voedselbos zullen groeien. “We kozen voor fruitbomen, bessenstruiken en eetbare planten en kruiden”, legt initiatiefneemster Tania Berlize van BosAardBlij uit. “Het zal nog enkele jaren duren voor het bos helemaal in bloei staat maar het is dan ook in de eerste plaats een gift van ons aan de volgende generaties.” De vereniging plantte het bos aan volgens de regels van de permacultuur zodat de natuur er zichzelf onderhoudt. Mensen kunnen het bos bezoeken maar voorlopig zal je er nog niets kunnen proeven.

Pro Natura hielp bij de inrichting van het bos. Het gemeentebestuur van Beersel stelde een terrein ter beschikking op de hoek van de Pastoor Bolsstraat en de Onze-Lieve-Vrouwstraat. Voormalig schepen Veerle Leroy (Groen) werkte het project verder uit. “De totale oppervlakte van het voedselbos is 24,46 are groot”, zegt haar opvolgeer schepen van Milieu Gilbert Wouters (Open Vld). “Wij geven als gemeente het perceel in bruikleen en vinden het alvast leuk dat er zo een nieuw stukje smakelijk Beersel ontstaat.”

BosAardBlij is nog op zoek naar meters en peters voor de bomen en mensen die willen mee helpen in het bos. Op zondag 15 december worden vanaf 14 uur de eerste bomen aangeplant. Iedereen die wil meehelpen kan een mailtje sturen naar bosaardblij@velt.nu.