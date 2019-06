Vrienden laten Beersel bruisen met een weekend feest voor het goede doel op Kerkeveld Bart Kerckhoven

08 juni 2019

12u01 0 Beersel Een groep vrienden organiseert op zaterdag 22 en zondag 23 juni voor het eerst het evenement Beersel Bruist in een grote tent op het voetbalveld aan Kerkeveld.

Benny Mommaert, Christophe Schrevenen en Arnold Weckx richten de vzw Pajot & Zenne Events op om activiteiten te organiseren voor het goede doel en besloten zo om in Beersel een evenement te organiseren. Tijdens Beersel Bruist kunnen kinderen zich op zaterdag van 10 uur tot 20 uur en op zondag van 9 uur tot 19 uur uitleven op vijftien springkastelen. Maar er is ook een levend voetbaltornooi voor de kinderen en hun ouders en een workshop dans. Vanaf 20 uur is er op zaterdag een dansavond tot middernacht. Zondagochtend start met een ontbijtbuffet tussen 9 uur en 11 uur en nadien zorgt live jukebox Michel voor de muziek. Vanaf 17 uur treedt dansgroep L & A Dance Company op en om 19 uur staat Lobstar op de planken. Inschrijven voor het tafelvoetbaltornooi en het ontbijt kan tot en met 19 juni via beerselbruist@gmail.com . Kinderen tot 14 jaar betalen 5 euro om zaterdag te ravotten op de springkastelen. De vrienden weten intussen ook al welke goede doelen gesteund zullen worden: een deel van de opbrengst gaat naar de vzw Pinnochio, die de belangen verdedigt van kinderen met brandwonden en de Cardijnschool waar jongeren met autisme begeleidt worden.