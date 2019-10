Vrachtwagenverbod in buurt van minister Weyts: oppositie kwaad Bart Kerckhoven

01 oktober 2019

12u43 0 Beersel Oppositiepartij Groen heeft felle kritiek op de plaatsing van nieuwe verkeersborden in Dworp waarmee een vrachtwagenverbod wordt afgedwongen in de buurt waar Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) woont.

“We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de woonplaats van Ben Weyts hier voor iets tussen zit”, aldus Groen-gemeenteraadslid Eva Fonteyn. De borden worden geplaatst in de Brouwerijstraat, Beling en Molenbeekstraat. “Hoewel deze straten door hun gabariet zo’n verkeer niet toelaten is het vreemd en kostelijk om hier twaalf bijkomende verkeersborden voor te plaatsen.”

Schepen van Mobiliteit Kristien Vanhaverbeke (N-VA) vindt de kritiek ongehoord. “We passen enkel de wetgeving toe en die borden moeten daar geplaatst worden”, zegt ze. “Er rijden wel degelijk vrachtwagens door die smalle straatjes terwijl die daar niet thuis horen. We kijken ook niet na wie waar woont voor we zo’n beslissingen nemen. Dat de minister daar woont is puur toeval. Ik vind die insinuaties zeer ongepast. Als we een veiligere buurt willen creëren doen we dat voor iedereen die er woont.”

Groen stelde zelf voor om dan weer een reeks borden weg te halen die er voor zorgen dat vrachtwagens kunnen parkeren aan het domein van Huizingen, aan de Menisberg te Huizingen en aan de Sashoek in Lot. “Eén voor één plekken waar geparkeerde vrachtwagens gevaarlijke situaties veroorzaken”, aldus Fonteyn. Op dat voorstel ging de meerderheid niet in.