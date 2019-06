Voortvluchtige kon niet meer gevat worden, pick-up bleek gestolen te zijn Tom Vierendeels

13 juni 2019

14u49 0 Beersel De bestuurder van de pick-up die gisteren op de vlucht sloeg na een zware crash kon niet meer gevat worden. Het voertuig waarmee hij reed bleek bovendien gestolen te zijn.

“Het ging om een voertuig dat gestolen werd in Ath”, zegt eerste substituut Frédéric Bariseau van het parket Bergen, afdeling Doornik. “Een achtervolging werd ingezet. De wagen raakte betrokken bij een ongeval en de bestuurder sloeg erin om te ontkomen.” De Volkswagen werd gestolen bij een dierenarts in Ath. De achtervolging ging onder meer over de R0 Brusselse ring en eindigde vervolgens op de Alsembergsesteenweg in Huizingen.

De autodief had daar de afslag genomen, verloor de controle over het stuur en reed een verlichtingspaal in de vernieling. De wagen kwam nadien in de lagergelegen berm terecht. De dief sloeg op de vlucht, maar kon dus ondanks inzet van onder meer een helikopter en speurhonden niet meer gevat worden.