Voorouders opzoeken nergens zo eenvoudig als in Beersel: vrijwilligers voegen nog maar eens 180.000 namen aan toe aan databank Bart Kerckhoven

09 januari 2020

14u21 0 Beersel Beerselaars die hun stamboom willen uitpluizen hebben geluk, want als één van de enige gemeenten beschikt Beersel over een genealogische databank. Twaalf vrijwilligers voegden er de voorbije maanden nog maar eens 180.000 namen aan toe.

Mireille Amerijckx, Ingrid Brassine, Mieke Dekoninck, Jean Denayer, Lydia Denayer, Marc Desmedt, Marijke Desmet, Cécile Goossens, André Laeremans, Paul Van Roy, Jules Vanbellingen en Jos Vandenbosch voerden een echt monnikenwerk uit. Op zes maanden tijd voerden ze de gegevens van 27.000 nieuwe akten in en breidden ze de genealogische databank van Beersel uit. Door de versoepelde privacywetgeving hebben stamboomonderzoekers voortaan toegang tot een pak meer informatie. “Onze databank is uniek”, zegt Marc Desmedt van het Heemkundig Genootschap van Witthem. “In 2004 was de databank voor het eerst bruikbaar voor de Beerselaars. Mensen vinden er geboorteakten van 1613 tot 1920 terug, huwelijksakten van 1644 tot 1945 en overlijdensakten van 1644 tot 1950. Van sommigen was het hoog tijd dat ze gedigitaliseerd werden, omdat die documenten stilaan versleten en onleesbaar worden. Het gaat om informatie uit de vijf dorpen van Beersel. Al beschikken we maar voor een deel over gegevens van Lot, aangezien dat voor de jaren twintig gedeeltelijk bij Sint-Pieters-Leeuw hoorde.”

Stamboom zelf uitpluizen

De twaalf vrijwilligers ontcijferden bij de oudste documenten het Gothisch schrift, maar moesten ook de Franse jakobijnse kalender omrekenen om de gegevens juist in de databank te voegen. “We hebben alle namen ingevoerd maar ook nog eens alles opnieuw nagekeken. Ook de eerste gegevens zijn opnieuw gecontroleerd”, geeft Desmedt mee.

Voortaan kunnen mensen hun stamboom uitpluizen op twee computers in de bibliotheek in Alsemberg. Daar kunnen ze de akten zelf ook openen, opslaan en afdrukken. “Sommige documenten zijn ingevuld door de mensen zelf en zo kan je dus stoten op het handschrift van je voorouders. Voor velen is dat wel een leuke vorm van contact met die voorouders.”

Dankzij de databank weten we nu ook wat de populairste namen zijn over de drie laatste eeuwen heen. De populairste meisjesnamen in Beersel zijn tot nu toe Anne, Maria, Catharina, Joanna en Elisabeth. Bij de jongens zijn Joannes, Jean/Jan, Joseph/Jozef, Petrus/Pierre en Frans/Franciscus het populairst.