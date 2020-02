Vlaams Parlementslid wil inschrijvingsstop voor niet-Europeanen in thuisgemeente: Beersel veegt voorstel meteen van tafel Bart Kerckhoven

18 februari 2020

10u33 9 Beersel “Stop met niet-Europese burgers in te schrijven in het bevolkingsregister want het zet de gemeente onder loodzware druk.” Vlaams parlementslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang) lanceert een opmerkelijk voorstel in zijn thuisgemeente Beersel. Volgens de politicus zorgt dat alleen al in het onderwijs voor grote uitdagingen. Schepen van Integratie Sonia Van Wanseele (Lijst Burgemeester) vindt dat Slootmans een verkeerd beeld schetst en wuift het voorstel weg.

Klaas Slootmans vroeg cijfers op bij het gemeentebestuur over de nieuwkomers die zich in Beersel vestigen. Sinds 2015 werden er 8.785 ingeschreven. “2.390 beschikten niet over de Belgische nationaliteit”, zegt Slootmans. “Meer dan een op vier inwijkelingen of 27 procent is buitenlander. Waar we vroeger vooral werden geconfronteerd met Europese inwijking, zien we dat vandaag steeds meer niet-Westerlingen zich in Beersel vestigen. Bijna de helft van de buitenlandse inwijking is afkomstig uit Afrika, het Midden-Oosten en Azië.”

Vooral de scholen staan voor enorme uitdagingen. Leerkrachten zijn vaak meer met vertalen dan met onderwijzen bezig, waardoor het globaal klasniveau keldert. En daar komt dan nog eens het cultuurverschil bij. Leerlingen die geen gezag aanvaarden van een vrouw zijn schering en inslag. Vlaams parlementslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang)

Volgens Slootmans zorgt dat voor problemen in zijn thuisgemeente. “Waar het vroeger alleen ging om het overwinnen van een taalbarrière komt daar vandaag een cultuurbarrière bij”, zegt Slootmans. “Vooral de scholen staan voor enorme uitdagingen. In het basisonderwijs in Beersel spreekt bijna de helft van de leerlingen geen Nederlands. In bijvoorbeeld school Blokbos in Lot ligt dat cijfer nog hoger. Leerkrachten zijn er vaak meer met vertalen dan met onderwijzen bezig, waardoor het globaal klasniveau keldert. En daar komt dan nog eens het cultuurverschil bij. Leerlingen die geen gezag aanvaarden van een vrouw zijn schering en inslag.”

En dus pleit Slootmans voor een inschrijvingsstop voor niet-Europeanen. Daarvoor moet eerst federaal wel de wetgeving aangepast worden. “ In de jaren tachtig bestond er een dergelijke wet, de zogenaamde wet-Gol”, aldus Slootmans. “Het is gewoon zaak om een meerderheid te vormen om die opnieuw te activeren. Nu we in lopende zaken zitten, is dat een opportuniteit om daar werk van te maken.”

Schepen van Integratie Sonia Van Wanseele vindt dat Slootmans de feiten verkeerd voorstelt. “Er wordt enkel gekeken naar de inwijkelingen maar als je kijkt naar de vertrekkers dan zitten daar ook heel wat niet-Belgen bij. Zo stroomden vorig jaar 423 niet-Belgen in terwijl 378 niet-Belgen vertrokken”, aldus Van Wanseele. “En het aandeel Belgen onder de inwijkelingen daalt niet. Integendeel: in 2015 waren 70 procent van de inwijkelingen Belgisch en in 2019 was dat 76 procent.”

Van Wanseele stelt nog dat maar een klein deel van de nieuwkomers rechtstreeks uit het buitenland komt. “Het gaat om zes procent”, aldus Van Wanseele. “Dat betekent dat de meeste niet-Belgen die hier komen wonen al vertrouwd zijn met de Belgische cultuur. Dat bijna de helft van de buitenlandse inwijkelingen van buiten Europa afkomst is klopt niet. In 2019 was 79 procent van de niet-Belgische inwijkelingen Europeaan.”

De overgrote meerderheid van de kinderen zit sinds kleutertijd in het Nederlandstalig onderwijs en spreekt dus gewoon Nederlands. Wat betreft het niet-aanvaarden van gezag van vrouwelijke leerkrachten hebben we slechts kennis van één geïsoleerd geval. Het schoolbestuur tolereert dit niet en heeft toen direct ingegrepen. , schepen van Integratie Sonia Van Wanseele (Lijst Burgemeester)

De schepen spreekt tegen dat het onderwijs onder druk staat. “Volgens de meeste recente cijfers, was de thuistaal van 41 procent van de kinderen In het schooljaar 2017-2018 niet het Nederlands. De overgrote meerderheid van deze kinderen zit sinds kleutertijd in het Nederlandstalig onderwijs en spreekt dus gewoon Nederlands. Wat betreft het niet-aanvaarden van gezag van vrouwelijke leerkrachten hebben we slechts kennis van één geïsoleerd geval. Het schoolbestuur tolereert dit niet en heeft toen direct ingegrepen. Het kind is toen van school veranderd.”

Van Wanseele benadrukt dat buitenlanders bij hun komst naar Beersel ook goed onthaald worden. “We weten dat instroom groot is”, zegt ze. “Het integratiebeleid is al jaren één van de prioriteiten van onze gemeente. Sinds 2018 contacteren we al de niet-Belgen die naar Beersel verhuizen, om ze uit te nodigen voor een onthaalgesprek. We praten dan met hen over de Nederlandse taal, inburgering, werk en vrije tijd. Verder proberen we de bevolkingstoename tegen te gaan door waar het wettelijk mogelijk is geen grote verkavelingen meer toe te laten. Een inschrijvingsstop voor niet-Europeanen is dus niet aan de orde.”