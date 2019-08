Vlaams Belang vraagt uitbreiding van cameranetwerk, onnodig volgens burgemeester Vandaele Tom Vierendeels

13 augustus 2019

16u45 0 Beersel Oppositieraadslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang) pleit met zijn partij voor een uitbreiding van het aantal bewakingscamera’s in de gemeente. Hij is hier voorstander van omdat hij van mening is dat hierdoor meer criminele feiten opgehelderd kunnen worden. “Geen plannen voor”, zegt burgemeester Vandaele (CD&V). “Als dit ergens nodig is horen we het wel van de politie.”

Slootmans bindt de kat de bel aan een diefstal die deze maand plaatsvond bij schoonheidssalon Beauty Time in de Hoogstraat, op een steenworp van het Herman Teirlinckplein. “Er kwam een jongen van buitenlandse afkomst de zaak binnen”, doet uitbaatster Céline Truyens het verhaal. “Ik was bezig met een klant op dat moment en die jongen liet uitschijnen dat hij doofstom was. Hij overhandigde mij een papier, maar ik begreep niets van de vreemde taal waarin de tekst was opgesteld. Het was wel duidelijk dat hij geld wilde en hij gedroeg zich heel opdringerig. Mijn klant was zelfs geshockeerd en voelde zich echt niet meer op haar gemak. Hij kwam achter mijn toog staan en ik bleef hem aanmanen om te vertrekken. Uiteindelijk deed hij dat, maar nadien stelde ik vast dat er tweehonderd euro uit mijn kassa verdwenen is. Hij kon dit doen door zijn papier boven zijn mijn kassa te houden en vervolgens die uit het zicht te openen en leeg te roven. Er bleek bovendien nog een kompaan tegenover de winkel aan het kantoor van bpost te staan.”

Laat net die welig tierende straffeloosheid de oorzaak zijn dat dergelijke daders zich ongenaakbaar voelen. Veiligheid moet de basisprioriteit zijn van elk lokaal bestuur. Er is geen vrijheid, zonder veiligheid. We mogen dan ook verwachten dat alles uit de kast wordt gehaald om de dader te identificeren om hen te kunnen berechten Klaas Slootmans

Céline verwittigde de politie, maar diende uiteindelijk geen klacht in. “Ik heb geen enkel bewijs en heb enkel de verklaringen van mij en mijn klant: woord tegen woord”, zucht ze. “Bewakingscamera’s heb ik ook niet. Ik vermoed wel dat het bewoners van het asielcentrum zijn en de kledij van de daders kan ik perfect beschrijven. De politie kan echter niet gaan kijken en heeft een officieel huiszoekingsbevel nodig. Zelf ben ik ook naar het centrum gegaan, maar ze lieten mij niet binnen.” Commissaris Christian Steens van de politiezone Zennevallei bevestigt dat dit onmogelijk is. “We kunnen niet zomaar overal huiszoekingen gaan uitvoeren”, klinkt het. “Ze kan altijd een klacht tegen onbekenden indienen en een heel goede beschrijving van de daders meegeven. Er moet uiteraard voldoende bewijs zijn dat iemand ergens woont of verblijft vooraleer we over kunnen gaan tot een huiszoeking. En dan nog valt het soms moeilijk te bewijzen waar iemand het geld haalde dat hij of zij op zak heeft.”

Als de politie zegt dat er bepaalde plaatsen zijn waar het nodig is om camera’s te plaatsen omdat er veel herrie gemaakt wordt, doen we dat, niet omdat er ergens een inbraak gebeurde, een vechtpartij plaatsvond of omdat Slootmans dat vraagt. Het staat handelaars wel volledig vrij om hun eigen zaak te beveiligen met camera’s Hugo Vandaele

Vervolging

Redenen genoeg voor Slootmans om een uitbreiding van de bewakingscamera’s te vragen. Hij zou ook graag hebben dat de vrouw minstens foto’s van de bewoners te zien kan krijgen om de dader daar eventueel uit te kunnen pikken. “Zo niet, zal het een van de vele pv’s zijn die worden opgesteld zonder het minste gevolg, laat staan straf. En laat net die welig tierende straffeloosheid de oorzaak zijn dat dergelijke daders zich ongenaakbaar voelen ”, aldus Slootmans. “Veiligheid moet de basisprioriteit zijn van elk lokaal bestuur. Er is geen vrijheid, zonder veiligheid. We mogen dan ook verwachten dat alles uit de kast wordt gehaald om de dader te identificeren om hen te kunnen berechten”, klinkt het. De partij pleit daarnaast ook voor het permanent inzetten van cameratoezicht in de verschillende dorpscentra.

Geen plannen

Dat laatste is voor burgemeester Hugo Vandaele niet aan de orde. “Al enkele jaren staan er camera’s het Winderickxplein en aan fuifzaal DOC”, zegt hij. “Daar was overlast en daarom hebben we ingegrepen. Als de politie zegt dat er bepaalde plaatsen zijn waar het nodig is om camera’s te plaatsen omdat er veel herrie gemaakt wordt doen we dat, niet omdat er ergens een inbraak gebeurde, een vechtpartij plaatsvond of omdat Slootmans dat vraagt. Het staat handelaars volledig vrij om hun eigen zaak te beveiligen met camera’s. Er zijn wel camera’s specifiek tegen sluikstorters aangekocht. Die zijn verplaatsbaar en het staat ons vrij die eventueel te installeren op locaties waar het eventueel nodig zou zijn. Je mag ook niet vergeten dat er mensen nodig zijn die de beelden ook bekijken.”