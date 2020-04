Vlaams Belang vraagt afschaffing van belasting: “Maar gemeenteraad heeft al beslist en dus moeten we innen” Bart Kerckhoven

03 april 2020

13u32 0 Beersel Vlaams Belang-gemeenteraadslid Klaas Slootmans roept het gemeentebestuur van Beersel op om de belasting op economische bedrijvigheid niet te innen. Veel handelaars en bedrijven zijn getroffen door de coronacrisis. Maar de belasting niet innen is onmogelijk volgens schepen van Financiën Eddy Deknopper (Lijst Burgemeester).

Slootmans vindt dat de gemeente Beersel een signaal moet geven aan de ondernemers. “Vooral de kleine en middelgrote ondernemingen, die dreigen immers het slachtoffer te worden van de coronacrisis. Zij hebben vaak geen buffer om een klap als deze op te vangen”, zegt hij.

De belasting op economische bedrijvigheid is nog maar pas opnieuw gestemd in december vorig jaar en werd aangepast waardoor ondernemers een vrijstelling van 100 euro krijgen. “Dat is ook de reden waarom die belasting niet zomaar afgeschaft kan worden”, legt schepen Deknopper uit. “We kunnen die beslissing niet naast ons neer leggen. Het aanslagbiljet voor 2019 moet normaal de komende tijd wel verstuurd worden. We gaan op het schepencollege nog bekijken hoe we de Beerselse ondernemers financiële ruimte kunnen geven. De belasting afschaffen is niet realistisch, maar er is wel een marge om ze te innen.”