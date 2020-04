Vlaams Belang stelt Beerselbon voor om lokale handelaars te steunen Bart Kerckhoven

27 april 2020

14u21 0 Beersel Gemeenteraadslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang) stelt voor om elke inwoner van Beersel een waardebon te schenken. De waarde kan dan gebruikt worden voor aankopen bij de Beerselse handelaars.

Slootmans diende een voorstel in dat woensdag op de gemeenteraad besproken zal worden. De zogenaamde ‘Beerselbon’ zal 20 euro waard zijn. “Veel ondernemers kampen met vaste kosten zoals huur, afbetalingen en onderhoudspersoneel, maar zien daar nul euro inkomsten tegenover staan”, zegt Slootmans. Het gemeenteraadslid stelt nog dat de huidige Vlaamse en federale steunmaatregelen vaak ontoereikend zijn om een antwoord te bieden op het omzetverlies. “Indien we onze ondernemers geen extra zuurstof geven, zijn er morgen misschien geen meer”, besluit hij. Vlaams Belang wil in Beersel ook nog een vermindering van de lokale belasting op economische bedrijvigheid voor ondernemers die getroffen zijn door de crisis.