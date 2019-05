Vlaams-Belang-lijsttrekker Klaas Slootmans na de winst: “De Vlaams-nationalistische familie heeft bijna een absolute meerderheid in Vlaanderen” Bart Kerckhoven

27 mei 2019

15u11 0 Beersel Klaas Slootmans (36) maakt binnenkort zijn debuut als Vlaams parlementslid. De lijstrekker van Vlaams Belang haalde 18.567 voorkeurstemmen. “Ik wil de problemen in de Vlaamse Rand aankaarten”, zegt Slootmans. “Het Vlaams Parlement is daarvoor de perfecte plaats.”

Slootmans is al jaren de nationale woordvoerder van het Vlaams Belang en werd voor het eerst voor het Vlaams Parlement uitgespeeld als lijsttrekker. “Ik voelde wel aan dat we konden scoren”, zegt Slootmans. “In Vlaams-Brabant is dat voor onze partij niet zo evident, maar toch gingen we ook hier sterk vooruit. In de Kamer halen we twee zetels en in het Vlaams Parlement drie. Als je in Vlaanderen de zetels van N-VA en Vlaams Belang optelt hebben we er vijf tekort om als Vlaams-nationalistische familie een absolute meerderheid te hebben. Dat stemt mij heel tevreden. Net daarom hoop ik dat er eindelijk eens met ons wordt gepraat. Vlaams Belang en N-VA zijn de kinderen van de Volksunie. De stichters van die partij konden destijds alleen maar dromen van zo’n succes. En niemand stapt in de politiek om voor eeuwig in de oppositie te zitten.”

Slootmans wil alvast de thema’s die hem al jaren nauw aan het hart liggen ook in het Vlaams Parlement opvolgen. “De Vlaamse Rand is een regio waar heel wat problemen zijn”, zegt Slootmans. “De kwaliteit van ons onderwijs gaat achteruit. Sommige studies stellen zelfs dat het eerste middelbaar van sommige scholen het derde leerjaar niet overstijgt. Betaalbaar wonen in eigen streek is nog zo’n probleem. Ik kijk alvast uit om als parlementair aan de slag te gaan.”