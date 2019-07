Vijftig jaar oude hoogspanningslijn krijgt nieuwe masten: Elia investeert 8 miljoen euro in vernieuwing Bart Kerckhoven

31 juli 2019

14u55 3 Beersel Achttien metershoge hoogspanningsmasten van de hoogspanningslijn tussen Buizingen en Drogenbos worden de komende maanden vervangen door nieuwe exemplaren. In totaal investeert netbeheerder Elia acht miljoen euro in het project. Om alles veilig te laten verlopen zijn in de hele streek onder andere houten portieken opgesteld.

Elia, de netbeheerder van het hoogspanningsnet, startte deze lente een grote werf op in Beersel, Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw en Halle. Achttien masten van de hoogspanningslijn worden er vervangen. “De masten dateren al uit de jaren zestig”, vertelt Carolien Pouleyn van Elia. “De voorbije maanden werden alle elektriciteitsdraden weggehaald. Daarom staan die houten constructies onder andere aan de op- en afritten van de Brusselse Ring opgesteld. Ook aan spoorwegen worden ze opgebouwd. De portieken doen de mensen vaak denken aan rugbygoals, maar ze zijn wel degelijk van groot belang. Zo voorkomen we dat de elektriciteitsdraden, wanneer we ze naar beneden halen of opnieuw optrekken, geen voorbijrijdend verkeer raken en schade veroorzaken. Op de elektriciteitsdraden zit natuurlijk geen stroom meer, maar ze wegen wel heel veel en daarom is die extra maatregel nodig. Nadien zijn de masten afgebroken en hebben we ook de funderingen weggehaald. De nieuwe funderingen zijn klaar en nu kunnen de masten opnieuw opgebouwd worden.”

“Binnenkort zal een grote kraan op de werf ingezet worden”, weet Pouleyn. “Dat wordt een spectaculair werk. Die metershoge masten moeten namelijk in verschillende delen opgebouwd worden. Onze mensen zullen dan in de masten zitten om alle stukken in mekaar vast te klikken.”

Op dit moment zijn er elf hoogspanningsmasten afgebroken die dus volledig vernieuwd worden. Maar de werken duren nog tot eind volgend jaar. “Wanneer de eerste reeks van elf masten vernieuwd zijn, schuiven we met de werf op van Beersel naar Buizingen”, legt Pouleyn uit. “We verwachten dat alles eind 2020 klaar zal zijn. Dan zullen de hoogspanningsstations in Drogenbos aan de elektriciteitscentrale en in Buizingen aan de Pallieterweidestraat verbonden zijn met een nieuwe lijn. Het elektriciteitsnet zal tijdens de werken niet verstoord worden. Elia kan altijd terugvallen op andere lijnen om stroom te transporteren.” In totaal wordt er acht miljoen euro geïnvesteerd in de nieuwe hoogspanningslijn.