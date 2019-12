Exclusief voor abonnees Vijf tips voor het weekend: wandelen in een sprookjesbos, genieten van kerstmuziek en schlagers voor het goede doel Bart Kerchoven

19 december 2019

12u36 0

WinterFloridylle in Meise

De Plantentuin in Meise verandert zes winteravonden lang in een magisch sprookjesbos tijdens de WinterFloridylle. Je wandelt door het feeëriek verlichte domein en beleeft de schoonheid van de Plantentuin. De organisatoren beloven een audiovisueel spektakel met verrassende animaties onderweg, live muziek en een Winterdorp met foodtrucks op het Pachthof. Een bezoekje aan de Plantentuin zal dan ook iedereen een onvergetelijke avond opleveren. Kaarten kunnen in voorverkoop aangekocht worden en kosten 7 euro voor volwassenen. Kinderen jonger dan 6 jaar mogen gratis binnen. Je kiest wel steeds voor een datum en een tijdslot als je een ticket koopt. Wandelschoenen of rubberlaarzen worden wel aangeraden omdat het op sommige plaatsen modderig kan zijn. De wandeltocht is drie kilometer lang en is open van 17.30 uur tot 23 uur. Meer info op www.plantentuin.be.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis