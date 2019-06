Vijf tips voor het weekend: Spaanse Feesten, Sint-Genovevaprocessie en oldtimermeeting Bart Kerckhoven

06 juni 2019

14u24 0 Beersel Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips van onze redactie. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

Spaanse feesten in Vilvoorde

De zomer moet nog beginnen maar in Vilvoorde zal het dit weekend al zomeren want dan vinden daar de Spaanse Feesten plaats. De Spaanse gemeenschap in de stad viert zo Pinksteren maar iedereen mag aansluiten bij de festiviteiten. Op zaterdag 8 en zondag 9 juni is iedereen welkom op het Domein 3 Fonteinen voor het Fiesta Rociera. Op het programma staan paardenshows en flamenco- en zangoptredens. Natuurlijk worden er ook tapas en sangria geserveerd en verschillende dj’s zullen het publiek onderdompelen in de Spaanse sferen. Op zaterdag start het feest om 13.30 uur op Domein 3 Fonteinen en wordt er verder gefeest tot 2 uur ‘s nachts, zondag worden de eerste bezoekers verwacht om 12.30 uur en staan er opnieuw dj’s tot 2 uur ’s nachts geprogrammeerd. Het volledige programma is te vinden op de Facebookpagina van Fiesta Rociera.

Honderdveertigste Sint-Genovevaprocessie in Steenhuffel

De patroonheilige van Steenhuffel Sint-Genoveva wordt op Pinksterzondag op een bijzondere manier geëerd. Voor de honderdveertigste keer gaat in het dorp de processie in haar naam uit. Liefst zevenhonderd figuranten nemen deel aan de processie en beelden de geschiedenis rond de figuur van de heilige uit maar ook wereldse thema’s en de verering van Sint-Genoveva. Omdat het een jubileumeditie is rijdt er ook een nieuwe wagen mee met een maquette van de kerk en een replica van de unieke zestiende eeuwse glasramen. De processie start al om 10.30 uur en trekt een uur later over het Kerkplein. Tijdens het Pinksterweekend is het zelfs drie dagen feest in het dorp met een kermis en de jaarmarkt op Pinkstermaandag.

Oldtimermeeting aan Kasteel van Beersel

Het Kasteel van Beersel is op zich al een bezoek waard maar zondag is er een extra attractie te bewonderen in de schaduw van het bekende monument. Keverclub B. Bunny’s organiseert dan opnieuw het Luchtgekoeld Volkswagen Treffen. Vanaf 10 uur verzamelen de oldtimers. Alle modellen van Volkswagen zullen er te zien zijn. Zolang de voertuigen maar voor 1991 gebouwd zijn mogen ze op de weide aan het kasteel geparkeerd worden. Deelnemen als oldtimereigenaar kost 10 euro maar de wagens bekijken kan gratis. Ook de kinderen kunnen zich uitleven want de club laat springkastelen aanrukken en zet een kinderschminkstand op. De meeste oldtimers vertrekken om 14 uur wel nog voor een rondrit in de Zennevallei maar doorheen de dag kunnen dus tientallen legendarische wagens bewonderd worden.

Bijzonder eetfestijn in het bos in Huizingen

Op zondag wordt op een mysterieuze plaats in Huizingen een wel heel bijzonder eetfestijn georganiseerd. wOnderDeTafel wil op een aparte manier geld inzamelen voor het goede doel en organiseert daarom voor de derde keer een sprookjesachtig evenement. Vorig jaar werden nog meer dan vierhonderd eters bediend in het Kasteelpark in Lembeek. Dit jaar kan iedereen de locatie vinden op de website van het evenement. Op een banaal kruispunt tussen Halle en Beersel neemt vanaf 16 uur een ludiek team je mee naar dé bijzondere plek waar vanalles gebeuren zal. Er is muziek, acts, animatie en zelfs Vliegende Herten vrolijken de gezellige schranspartij op. De opbrengst gaat naar de Halse organisatie Wonderwise.org die expressie-programma’s opzet voor kinderen met traumatische ervaringen in binnen- en buitenland. Alle informatie is te vinden op de site van de organisatie. Op de website kan je laten wetend dat je mee aanschuift.

Beersel Belle Perez op de Bouwkermis in Dilbeek

De Bouwkermis in de Saviowijk in Dilbeek is al meer dan een halve eeuw een vaste waarde op de kalender tijdens het pinksterweekend. Vrijdag start het feest met een avondmarkt vanaf 18 uur en ’s avonds is er onder andere een optreden van The Pick Hardo Bros featuring Jana De Valck. Zaterdag start het feest om 14 uur met een barbecue en een kindernamiddag waar voor het eerst ook geravot kan worden op een hindernissenbaan. Zondag is de hoogdag van de Bouwkermis. Nadat de barbecue opnieuw aangestoken is treedt om 15 uur Nina Butera op en om 16.30 uur staat Belle Perez op het podium. Later op de avond is het aan Les Lolas de Boka en Bram en Lennert om over muzikale sfeer te zorgen. Op Pinkstermaandag zijn vooral de lokale verenigingen aan zet met optredens van Volksdansgroep Pajottenland en de regionale OKRA-afdeling. In de wijnbar is er dan een tentoonstelling met plaatselijke kunstenaars. Het programma van de Bouwkermis is hier te vinden.