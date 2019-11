Vier maanden hinder op Brusselse Ring in Beersel: Plaatsing nieuwe geluidsschermen start dit weekend Bart Kerckhoven

29 november 2019

13u10 14 Beersel Wie de komende maanden over de Brusselse Ring rijdt zal ter hoogte van Beersel en Drogenbos rekening moeten houden met hinder want vanaf dit weekend start het Agentschap Wegen en Verkeer met de plaatsing van geluidsschermen.

In de nacht van zaterdag 30 november op zondag 1 december start de tweede fase van de werken op de Ring rond Brussel (R0) ter hoogte van Beersel en Drogenbos. Dan worden de nieuwe geluidsschermen geplaatst in de zijbermen en verouderde schermen vervangen. Waar er nieuwe geluidsschermen komen op de op- en afritten, wordt ook de snelwegverlichting vervangen door energiezuinige LED-verlichting. De aannemer zal zaterdagnacht de werfsignalisatie plaatsen en markeringen aanbrengen om de werfzone aan te duiden. De eigenlijke werken zelf worden in drie fases uitgevoerd om de uitvoeringstermijn in te korten en de hinder voor het verkeer te beperken. Desondanks verwacht Wegen en Verkeer veel hinder op de Ring. Volgens de huidige planning duren de werken tot begin maart 2020. Er zal in drie fases gewerkt worden. Vanaf maandag 2 december wordt er op de Buitenring in Beersel gewerkt tussen oprit 19 in Beersel en afrit 20 in Huizingen in de rijrichting van Wallonië. Die fase duurt tot begin februari. Vanaf half januari wordt er op de Buitenring tot begin maart gewerkt tussen oprit 20 in Huizingen en afrit 19 in Beersel in de richting van Brussel. Op de binnenring in Drogenbos wordt er gewerkt van begin februari tot eind februari, tussen oprit 18 in Ruisbroek en de bocht van Vorst in de richting van Brussel.

Het verkeer zal er in de eerste twee fases over twee rijstroken moeten tijdens de duur van de werken. Oprit 19 in Beersel, in de richting van Halle, zal tijdens de volledige duur van fase 1 afgesloten worden voor verkeer. Wie in Beersel de oprit van de snelweg richting Wallonië wil nemen, moet een omleiding volgen via de binnenring richting Brussel, het Total tankstation en de Broekweg om zo de buitenring op te kunnen rijden. Sporadisch zal tijdens fase 1 ook afrit 20 in Huizingen afgesloten worden. Verkeer op de buitenring zal dan de snelweg in Beersel (afrit 19) moeten verlaten en via de Bergensesteenweg (N6) worden gestuurd. Wanneer er tijdens fase 2 op de binnenring in Beersel schermen worden geplaatst, zal oprit 20 in Huizingen ook afgesloten worden.

In fase 3 van de werken, op de binnenring in Drogenbos, zal het verkeer ter hoogte van Drogenbos over drie versmalde rijstroken moeten rijden.