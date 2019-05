VIDEO. Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) haalt kattenkwaad uit in stemhokje Bart Kerckhoven

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) bracht net voor 11 uur zijn stem uit in de gemeentelijke basisschool van Dworp. Zijn echtgenote Marijke en zijn twee kinderen Gust en Floor vergezelden hem. Weyts was ontspannen en haalde zelfs kattenkwaad uit toen hij dochter Floor vanuit zijn stemhokje even aantikte met zijn schoen. Vandaag gaat de minister nog wandelen en met het gezin lunchen. Hij trekt ook nog naar het voetbaltornooi van zijn zoon. Pas in de late namiddag zakt hij af naar het hoofdkwartier van de partij om er de eerste resultaten te zien binnenlopen.