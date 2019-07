VIDEO. Drie gewonden op Brusselse Ring nadat automobilist inrijdt op wegenwerken Bart Kerckhoven

17 juli 2019

00u31 5 Beersel Een automobilist reed gisterenavond in op de wegenwerken op de Brusselse Binnenring ter hoogte van de afrit Beersel. Daarbij vielen drie gewonden. Uitgerekend op de laatste nacht van de werf op de Ring liep het fout.

De man reed met zijn Volkswagen Tiguan omstreeks half elf 's avonds in op de botsabsorbeerder die opgesteld stond om de wegenarbeiders te beschermen. De bestuurder van een Ford Fiesta die achter de man reed kon een botsing niet meer voorkomen en reed op zijn beurt in op de Volkswagen. De hulpdiensten rukten meteen massaal uit.

Verschillende ploegen van de brandweerzone Vlaams-Brabant West kwamen ter plaatse en er werden verschillende ziekenwagens opgeroepen, onder andere vanuit het Waalse Tubeke. In de Ford Fiesta raakten de twee inzittenden, een koppel, lichtgewond. Ook de bestuurder van de Volkswagen raakte gewond. “Omdat er niet meteen zicht was op de aard van zijn verwondingen werd beslist om voorzichtig te werk te gaan”, vertelt officier Geert Van Cauwenbergh van de zone Vlaams-Brabant West. “Daarom hebben we het dak van de auto losgeknipt zodat het slachtoffer zo ontzet kon worden.”

Door het ongeval was de afrit Beersel een paar uur afgesloten voor alle verkeer. Arbeiders zijn er op de ring de laatste hand aan het leggen aan de vernieuwing van de middenbermen en de verlichting. De werken zullen morgenochtend klaar zijn.