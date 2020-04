Verkoop lambiekbieren ingestort door coronacrisis: Oud Beersel zet alles op webshop om voortbestaan brouwerij te garanderen Bart Kerckhoven

20 april 2020

14u43 0 Beersel Ook de verkoop van lambiekbieren is ineengestuikt door de coronacrisis en daarom opent brouwer Gert Christiaens van lambiekbrouwerij Oud Beersel een webshop. De brouwerij heeft het door de crisis moeilijk om het hoofd boven water te houden. “Ik wil dat onze kleinkinderen ook nog kunnen genieten van authentiek lambiekbier”, zegt Christiaens.

De voorbije maand is de verkoop van Bersalis en andere bieren bij brouwerij Oud Beersel ineengestuikt. Omdat de horeca verplicht gesloten blijft, is Oud Beersel namelijk een belangrijke afzetmarkt kwijt. “Wij verkopen 61 percent van ons volume in België, waarvan het grootste deel aan de horeca via drankenhandels. Daarnaast ligt de export zo goed als stil door de crisis”, vertelt zaakvoerder Gert Christiaens van Oud Beersel.

In de webwinkel wordt er naast bier, glazen en T-shirts ook publiciteitsmateriaal van Oud Beersel aangeboden Zaakvoerder Gert Christiaens

Christiaens windt er ook geen doekjes om: de brouwerij heeft het door de coronacrisis moeilijk om het hoofd boven water te houden. De gepassioneerde bierliefhebber startte Oud Beersel eind 2005 opnieuw op om een stukje lambiekerfgoed in Beersel te redden. De oude brouwerij dateert namelijk van eind negentiende eeuw en dreigde helemaal verloren te gaan. “Ik heb Oud Beersel herstart om de traditionele lambiekbieren te beschermen voor de toekomstige generaties. Ik wil dat onze kleinkinderen nog kunnen genieten van een authentiek lambiekbier”, zegt Christiaens, die nu alles op de online verkoop zet.

Steunen en genieten

Want om haar bieren te kunnen verkopen, lanceert Oud Beersel nu een eigen webwinkel voor thuisconsumptie. “We hopen dat onze klanten snel de weg zullen vinden naar shop.oudbeersel.com zodat ze Oud Beersel kunnen steunen in deze moeilijke tijden terwijl ze genieten van een karaktervol glas bier” vertelt Gert Christiaens. “In de webwinkel wordt er naast bier, glazen en T-shirts ook publiciteitsmateriaal van Oud Beersel aangeboden. Er is ook de mogelijkheid om een cadeaubon aan te maken en te versturen naar vrienden of familie.” De brouwer zorgt zelf ook nog voor een lokale twist. “We leveren tijdens deze crisis gratis in Beersel en haar buurtgemeenten: Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Drogenbos en Eigenbrakel. De webshop is dan ook essentieel om het voortbestaan van de brouwerij te garanderen.”