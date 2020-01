Verkeershinder verwacht: Afrit Huizingen op Buitenring tot zaterdagavond afgesloten Bart Kerckhoven

10 januari 2020

07u11 17

Sinds vanochtend, vrijdag 10 januari, tot en met zaterdagavond wordt de afrit Huizingen op de Buitenring in Beersel twee dagen afgesloten voor het verkeer. De nieuwe geluidsschermen worden er dan in de buurt van de afrit geplaatst. Tijdens de afsluiting zal het verkeer een omleiding moeten volgen via het vorige op- en afrittencomplex in Lot (nr. 19) om dan via de Bergensesteenweg (N6) en de Alsembergsesteenweg (N231) door te rijden. Om het verkeer op de snelweg vooraf op de hoogte te brengen van de tijdelijke afsluitingen, plaatste Wegen en Verkeer aankondigingsborden aan de op- en afrittencomplexen in Lot en Huizingen. Als alle werken volgens plan verlopen, wordt de afrit zaterdagavond na 17 uur opnieuw opengesteld voor verkeer. De geluidsschermen in Beersel worden vernieuwd en ook in Drogenbos worden over een afstand van 300 meter nieuwe schermen geplaatst.