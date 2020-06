Veilig kamp jaagt verenigingen op kosten: Beersel geeft ‘coronasubsidie’ aan organisaties om inschrijvingsgeld te drukken Bart Kerckhoven

20 juni 2020

10u08 0

De gemeente Beersel steunt lokale verenigingen die de komende maanden een kamp organiseren met een éénmalige subsidie omdat de organisatie duurder wordt door alle coronamaatregelen die genomen moeten worden. “We willen voorkomen dat de kampen duurder worden omdat de organisatoren extra kosten moeten maken”, zegt schepen van Jeugd Jo Vander Meylen (Lijst Burgemeester).

Verenigingen die een kamp organiseren moeten zich deze zomer aan heel wat regels houden. Er moeten afgescheiden bubbels gevormd worden maar er moet ook voldoende hangel en beschermingsmateriaal aanwezig zijn. Dat jaagt ook de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen in Beersel op extra kosten. “De verenigingen lieten ons zelf al weten dat de kosten voor de organisatie van een kam zo sterk oplopen”; zegt schepen van Jeugd Jo Vander Meylen (Lijst Burgemeester). “Maar als kindvriendelijke gemeente willen we met de ondersteuning de toegang tot de kampen laagdrempelig houden en voorkomen dat de organisatoren het inschrijvingsgeld moeten verhogen.”

Tot 1.000 euro per vereniging

Alle erkende Beerselse verenigingen kunnen gebruik maken van het subsidiereglement dat wel nog moet goedgekeurd worden op de gemeenteraad deze week. De erkende Beerselse verenigingen kunnen er tussen 1 juli en 31 augustus gebruik van maken. De subsidie kan per vereniging of organisatie één keer aangevraagd worden. Verenigingen of organisaties mogen wel verschillende kampen bundelen in hun aanvraag. Het minimum aantal deelnemers is vijfentwintig kinderen of jongeren en het moet gaan om een activiteit die over verschillende dagen gespreid wordt. Of er overnacht wordt of niet maakt niet uit. De subsidies lopen afhankelijk van de duur van de activiteit op tot 1.000 euro en kunnen tot eind september aangevraagd worden via de website van de gemeente.

“De verenigingen kunnen deze subsidie gebruiken voor onder andere het huren van sanitaire voorzieningen, het huren van extra tenten of lokalen, de aankoop van beschermingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen voor schoonmaak en alcoholgel” zegt schepen van Sport en Cultuur Elsie De Greef (N-VA). “Maar ook voor de aankoop of huur van extra spel-, sport- en knutselmateriaal om dat te gebruiken in verschillende bubbels en het inschakelen van extra trainers of begeleiders volgens de veiligheidsmaatregelen en extra vrijwilligers die bijvoorbeeld materiaal moeten ontsmetten kan de toelage wel nuttig zijn.”