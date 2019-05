Veerle Leroy (Groen) net niet verkozen in de Kamer: “Toch tevreden over verkiezingsresultaat” Bart Kerckhoven

27 mei 2019

11u44 2 Beersel Beersels gemeenteraadslid Veerle Leroy (Groen) kreeg 8.036 voorkeurstemmen achter haar naam op derde plaats voor de Kamer en deed het zo zelfs beter dan de nummer twee op de lijst. “Ik droomde van vijfduizend stemmen,” zegt Leroy. “Dit is dus een onverhoopt succes.”

Veerle Leroy is na lijsttrekster Jessika Soors de populairste kandidate op de Kamerlijst van Groen in Vlaams-Brabant. De partij haalt zelfs twee zetels maar die tweede zetel gaat jammer genoeg niet naar Leroy door de lijststemmen die verdeeld worden. “Ik hou er geen wrang gevoel aan over”, zegt Leroy. “Ik wist vooraf dat de derde plaats een strijdplaats zou worden en dus heb ik een stevige campagne gevoerd. Ik ben niet verkozen maar ik droomde van vijfduizend stemmen en overtuigde meer dan achtduizend kiezers. Daar hou ik een positief gevoel aan over. Groen is trouwens ook een van de winnaars van deze verkiezingen. Dat vergeten de mensen blijkbaar. Dit resultaat geeft me alvast de moed om door te gaan. Ik blijf werken rond klimaat en milieu. De mensen moeten beseffen dat dit belangrijke thema’s zijn.”