Vader Kris en dochter Saartje brengen ‘Typisch Baert’ op de planken Wim De Smet

25 oktober 2019

11u40 0 Beersel Journalist Kris Baert brengt samen met zijn dochter Saartje het Nederlandstalig liedjesprogramma ‘Typisch Baert’ op de planken. De première heeft zaterdag om 20.30 uur plaats in het cultureel centrum De Meent in Alsemberg.

Kris en Saartje brengen een fijne mix van eigen nummers en covers van de mooiste liedjes uit de Lage Landen. De muzikale leiding is in handen van virtuoos Harald Nerinckx. De andere muzikanten zijn Jan Samyn, Isidoor De Wilde en Bart Vanercammen. Tijdens de voorstelling neemt Saartje Baert meer en meer het voortouw op. Saartje was eerder backing-vocal bij Kris Baert en Ander Schoon Volk. Ze brengt in deze voorstelling een flink aantal eigen nummers en enkele klassiekers uit de kleinkunst.

“Het wordt een superdrukke zaterdag”, meldt Kris Baert. “In de vooravond ben ik nog ceremoniemeester op het huwelijk van profwielrenner Tim De Clercq, in het verre West-Vlaanderen. Daarna rep ik mij naar De Meent om er met mijn dochter aan een spannende avond te beginnen. Het wordt heel speciaal, want Saartje brengt een pak eigen nummers. Daartussen zitten ook nog teksten van gedichten die ik in mijn onderwijzersperiode schreef. Daarop heeft Saartje nu muziek gezet, en aan de teksten wat gewerkt. En dat ontroert bijwijlen toch stevig, dat kan ik je vertellen. Ik zal een paar keer moeten slikken.”

De opbrengst van de voorstelling gaat naar De Vriendenkring van Zuster Rachel De Baerdemaeker.

Tickets kunnen besteld worden via www.demeent.be of op 02/359.16.00.