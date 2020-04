Uitgestelde belastingen, een vrijwilligersplatform en verzekerde opvang in scholen: dit zijn de maatregelen die Beersel neemt tijdens coronacrisis Bart Kerckhoven

27 april 2020

15u07 0 Beersel Het schepencollege van Beersel heeft de maatregelen opgesomd die ze genomen heeft om de gevolgen van de coronacrisis te milderen. “De crisis zal grote financiële gevolgen hebben voor de gemeente” zegt schepen van Financiën Eddy Deknopper (Lijst Burgemeester). “Maar toch hebben we een reeks beslissingen kunnen nemen om onze solidariteit te tonen.” Een overzicht.

De bedrijfsbelasting zal in Beersel pas in september betaald moeten worden. Lokale handelaars mogen er op rekenen dat hun facturen door de gemeente zo vlug mogelijk betaald zullen worden. Voor hotels en B&B’s wordt geen verblijfsbelasting aangerekend. Markt- en foorkramers, mensen die ambulante handel drijven en horeca-uitbaters met terrassen hoeven geen standgeld te betalen tijdens de lockdown. Online zijn platformen opgericht om Beerselse handelaars de kans te geven om hun aangepaste diensten in de kijker te zetten.

Inwoners en organisaties die zalen of andere infrastructuur huren tijdens de lockdown kunnen gratis annuleren en krijgen hun voorschotten terugbetaald. Het inschrijvingsgeld voor jeugd-, sport- en culturele activiteiten wordt terugbetaald. Concessievergoedingen in gemeentelijke gebouwen gaan in die periode ook verminderd worden. Verenigingen die werkingssubsidies zouden verliezen door de coronacrisis krijgen een aparte regeling.

134 vrijwilligers helpen via het platform ‘Beersel Helpt’ mee om boodschappen te doen, mondmaskers te maken, kaarten en brieven te sturen en andere taken. Het project ‘BezoekSter’ draait op volle toeren. Zo worden mensen die geïsoleerd leven toch bereikt. Alleenstaanden krijgen bezoek vanuit het OCMW. Er worden gratis voedselpakketten uitgedeeld en in woonzorgcentrum De Ceder wordt creatief bezoek georganiseerd achter het scherm in de tuin. De inzet van een nieuwe zorgrobot brengt extra afleiding.

De scholen zijn nog even gesloten maar de opvang blijft verzekerd. De jeugddienst zet de kinderen en jongeren aan het spelen via online uitdagingen.

Als werkgever wil Beersel zoveel mogelijk personeel uit de werkloosheid houden en dus biedt het gemeentebestuur alternatief werk aan waar nodig.