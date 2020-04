Uitbaters Het Verket bedienen steeds meer mensen met afhaalgerechten Bart Kerckhoven

29 april 2020

14u18 1 Beersel Café en feestzaal Het Verket ziet sinds begin april het aantal afhaalgerechten toenemen. De zaak op de Henri Torleylaan sloot net als andere horecazaken tijdelijk de deuren maar voor uitbaters Yves Debrael en Betrand Roosens was niets doen geen optie.

“Sinds begin april kan er afgehaald worden”, zegt Yves. “We maken gerechten uit de Belgische keuken en kiezen voor streekproducten. En dat verkopen we aan democratische prijzen. De eerste dagen verkochten we een paar tientallen gerechten maar nu hebben we dagen dat er tot 150 schotels afgehaald worden. Daar zijn we tevreden mee. Maar we hopen wel dat onze zaak binnenkort opnieuw open mag wanneer de coronamaatregelen versoepeld worden.” Het is Yves zelf die trouwens in de potten roert in Het Verket. Hij baat namelijk ook het café De Solsleutel in Lot uit dat nu ook de deuren gesloten houdt. Daarom heeft Yves dus meer tijd om zijn kookkunsten te demonstreren in Het Verket. Wie wil kan maandag tot vrijdag van 17 uur tot 22 uur afhalen of van zaterdag en zondag van 12 uur tot 15 uur en van 17 uur tot 22 uur. Enkel op bestelling via 0477/69.14.90 en 0473/38.55.67 .