Tweehonderd vrachtwagens per uur denderen door Zennestraat in Lot: “Dramatische cijfers vragen drastische maatregelen” Bart Kerckhoven

21 juni 2020

13u18 0 Beersel De Zennestraat in Lot krijgt per uur gemiddeld tot vierhonderd personenwagens en tweehonderd vrachtwagens te slikken. Dat blijkt uit metingen van Groen Beersel. De partij roept de gemeente op om ’s avonds en ‘s nachts een zone 30 in te voeren zodat de bewoners hun nachtrust terug krijgen. Ook slimme verkeerslichten kunnen volgens raadslid Kris De Greef een oplossing zijn.

Door de Zennestraat in Lot rijdt heel wat verkeer. Het is een toegangsweg naar de Brusselse Ring en de straat staat vol woningen. De straat ligt ook vlak naast de industriezone Laekebeek. Het vele verkeer zorgt al jaren voor discussies maar een echte oplossing werd nooit gevonden. Groen Beersel voerde met de hulp van Telraam.be nog eens metingen uit en kon zo in kaart brengen hoeveel verkeer de Zennestraat en de Beerselsestraat te slikken krijgen. “De resultaten zijn ontluisterend”, zegt Groen-gemeenteraadslid Kris De Greef. “In deze coronatijden passeren er in de Zennestraat per uur gemiddeld nog altijd vierhonderd personenwagens en tweehonderd vrachtwagens. Wat opvalt is dat er tussen 5 uur en 8 uur ’s ochtends al meer dan honderd vrachtwagens per uur door de Zennestraat denderen en tussen 18 uur en 22 uur ‘s avonds zijn dat er nog steeds meer dan vijftig per uur. Bovendien blijkt dat meer dan tien procent van de voertuigen zich niet houden aan de opgelegde snelheidsbeperking. Dit zijn twee overtredingen per minuut.”

Dringende maatregelen

Groen stelt daarom voor om het verkeersreglement aan te passen. “Deze dramatische cijfers vragen om dringende en drastische maatregelen”, zegt De Greef. ‘Omdat het lawaai en de trillingen van de voorbijrazende vrachtwagens de nachtrust van de bewoners verstoren vragen wij het gemeentebestuur om een snelheidsbeperking van dertig km per uur in te voeren tussen 19 uur ‘ avonds en 7 uur ’s ochtends.”

Volgens De Greef kan ook de plaatsing van slimme verkeerslichten helpen. “Die verkeerslichten springen dan enkel op rood als een voertuig tegen te hoge snelheid komt aangereden”, legt het gemeenteraadslid uit. “Dit systeem werd bij het binnenrijden van het centrum van Sint-Genesius-Rode ingevoerd en op korte termijn pasten heel wat weggebruikers er al hun rijgedrag aan.”

Groen zal de voorstellen woensdagavond ook aan de gemeenteraad voorstellen. Schepen van Mobiliteit Kristien Vanhaverbeke (N-VA) laat weten dat dat problemen op de Zennestraat al jaren gekend zijn bij de gemeente maar dat ze eerst op de gemeenteraad uitleg wil geven over het standpunt van het college.