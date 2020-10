Tweede moordenaar agente Kitty Van Nieuwenhuysen mag gevangenis verlaten: “Die man zal nog misdrijven plegen” TMA BKH

03 oktober 2020

09u39

Bron: Belga 742 Beersel Hassan Iasir, een van de veroordeelden voor de moord op agente Kitty Van Nieuwenhuysen, mag overdag de gevangenis verlaten om werk te zoeken. 's Avonds moet hij zich opnieuw aanmelden. De slachtoffers reageren ontgoocheld op het nieuws. “Die man zal opnieuw misdrijven plegen”, zegt Ismael Sacoor die zwaargewond raakte die nacht. “Hij heeft zijn schuld nooit erkend.” In juni 2019 kwam al een van de moordenaars vrij, Hassan Iasir, een van de veroordeelden voor de moord op agente Kitty Van Nieuwenhuysen, mag overdag de gevangenis verlaten om werk te zoeken. 's Avonds moet hij zich opnieuw aanmelden. De slachtoffers reageren ontgoocheld op het nieuws. “Die man zal opnieuw misdrijven plegen”, zegt Ismael Sacoor die zwaargewond raakte die nacht. “Hij heeft zijn schuld nooit erkend.” In juni 2019 kwam al een van de moordenaars vrij, wat toen voor veel emotie en onbegrip bij agenten zorgde.

Van Nieuwenhuysen werd in 2007 vermoord toen ze Nourredine Cheik­ni, Hassan Iasir en Galip Gurum onderschepte tijdens de overal op Ismael Sacoor en zijn gezin. Sacoor kreeg twee kogels in het been en één in de buik. Kitty kwam om het leven toen haar combi met een kalasjnikov werd beschoten. Haar collega raakte gewond.

Het trio werd in 2008 gevat en kreeg in 2011 30 jaar cel. Anderhalf jaar geleden kwam Cheikni al vrij. Nu krijgt Iasir een beperkte detentie. Een verslag van de psycholoog zou aantonen dat hij wel degelijk zijn schuld inziet en volgens zijn advocaat wil hij zijn slachtoffers vergoeden en heeft hij geen intentie om te vluchten. De strafuitvoeringsrechtbank oordeelde daarom dat Iasi overdag buiten de gevangenis kan gaan werken. De man mag wel geen contact zoeken met de slachtoffers of nabestaanden van Kitty Van Nieuwenhuysen.

Ismael Sacoor is niet te spreken over de beslissing. “Toen die mannen toesloegen hadden ze al heel wat op hun kerfstok en hadden ze ook al in de gevangenis gezeten”, zegt Sacoor. “Toen zijn ze ook niet tot inzicht gekomen. Waarom zou hij nu wel zijn fouten inzien?”

Bekijk hier de reactie van Ismael Sacoor, die het schietincident overleefde

Sacoor werd persoonlijk ingelicht over de beperkte vrijlating van Iasir. “Ik werd uitgenodigd naar de gevangenis van Ittre waar alles uitgelegd werd. Maar Peter Van Stalle (de agent die zwaargewond raakte, nvdr.) en De ouders van Kitty kregen geen brief. Dit is gewoon een manoeuvre van de advocaten om hun cliënten sneller uit de gevangenis te krijgen. Ze baseren zich op een wet die al decennia oud is.”

De man gelooft wel in een re-integratie in de maatschappij. “Wie fouten maakt heeft het recht om terug te keren naar de maatschappij”, aldus Sacoor. “Maar dan moet die wel aantonen dat hij moeite doet. Ik heb van Iasir nog geen eurocent schadevergoeding gezien en ook toen de eerste dader vrijkwam was er nog niets betaald. Het gaat me niet om dat geld maar wel om het principe. Al was het 0,50 eurocent per maand, dan geef je tenminste een signaal. Ik geloof er dus niet in.”

Galip Gurum, de man die Kitty doodschoot, heeft nog geen vraag ingediend om vrij te komen.

