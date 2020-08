Twee vluchtelingen van Opvangcentrum afgevoerd nadat ze brand in bos helpen blussen Tom Vierendeels

07 augustus 2020

18u14 2 Beersel Brandweer en politie dienden donderdagnamiddag uit te rukken naar de Sanatoriumstraat voor een brand in een bos. Het vuur woedde in de omgeving van het Opvangcentrum voor vluchtelingen van het Rode Kruis. Een verdwaalde sigaret is mogelijk de oorzaak. Twee personen werden afgevoerd naar het ziekenhuis.

“Ter hoogte van het Opvangcentrum in Alsemberg stonden enkele struiken en boomstroken tweehonderd meter diep in het bos in het brand”, laat de politie weten. “Bij onze aankomst waren begeleiders en bewoners van het asielcentrum de brand al aan het blussen met brandblussers en emmers water. Omdat de vegetatie nog smeulde en gezien de droogte heeft de brandweer alles nageblust. Twee bewoners die mogelijks te veel rook hadden ingeademd bij het blussen werden ter controle afgevoerd naar het ziekenhuis.”

Een oorzaak is onduidelijk. “We konden geen verdachte zaken waarnemen”, luidt het. “Mogelijk ligt de oorzaak bij een sigaret. Niemand van de begeleiders had er ook verdachte gedragingen opgemerkt en er waren geen activiteiten aan de gang in het bos.”